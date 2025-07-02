В Черноземье 3 июля будет облачно и дождливо, от +12°С до +25°С

В четверг, 3 июля в регионах Черноземья будет облачно, местами ожидаются небольшие дожди. Температура — от +11°С в темное время суток до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, температура составит +12°C. Днем — облачно с прояснениями, +25°C.

В Воронеже ночью — облачно, временами небольшой дождь, +13°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Курске ночью — облачно, +12°C. Днем — облачно с прояснениями, +24°C.

В Липецке ночью ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, +13°C. Днем — переменная облачность, +23°C.

В Орле ночью — облачно, прогнозируется +12°C. Днем — переменная облачность, +25°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, небольшой кратковременный дождь, +13°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

Юрий Голубь