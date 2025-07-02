Генсек НАТО: Украина не справится без вооружений Запада

Украина не сможет в краткосрочной перспективе обойтись без западных вооружений, заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его мнению, Киев особенно зависит от поставок боеприпасов и систем ПВО.

«США необходимо позаботиться о своих запасах»,— сказал господин Рютте в эфире Fox News. Он добавил, что бремя военной помощи Украине сейчас переходит с США на ЕС. Однако Киев не справится без «практической поддержки» Вашингтона.

Вчера американские СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить отправку ракет и боеприпасов на Украину. Речь идет о зенитных ракетах Patriot, артиллерийских снарядах калибра 155 мм, ракетах Hellfire, высокоточных ракетных системах GMLRS и других вооружениях.

В июне глава Пентагона Пит Хегсет говорил, в 2026 году Вашингтон намерен сократить расходы на закупки вооружения для Киева. Он объяснил, что администрация президента США Дональда Трампа считает лучшим решением мирное соглашение, достигнутое путем переговоров.

Об урегулировании на Украине — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».