Экс-главу «Межрегиональной энергосбытовой компании» посадили на 6 лет

В Тверском райсуде Москвы вынесли приговор бывшему генеральному директору АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамилу Дашину. Его признали виновным в мошенничестве и организации или участии преступного сообщества (ст. 210 УК). Мужчине назначили шесть лет строгого режима, суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Дашин проходил фигурантом по делу экс-гендиректора и акционера частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, возбужденного в 2020 году. Тогда, помимо господина Аржанова, на скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его заместитель и супруга Софья Афанасьева и бывший исполнительные директор ПАО «ТНС энерго НН» Борис Щуров. Их обвиняли в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В рамках того дела силовики провели обыски в Москве и Нижнем Новгороде, в главном офисе «ТНС энерго» и в квартирах задержанных. Тогда же задержали Джамила Дашина. На допросе он признал вину, заявил о раскаянии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого его дело выделили в отдельное производство.

В 2024 году «Ъ» писал, что Пашину не стали предъявлять обвинение по статье 210. На тот момент его дело также не направили в суд, в то время как по делу остальных фигурантов начались в Тверском суде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обвинение подпитали энергией».

Никита Черненко