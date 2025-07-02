В Саратовской области с 1 января 2026 года проиндексируют тариф на капремонт

В Саратовской области с 1 января следующего года намерены проиндексировать тариф на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

В прошлом году специалисты капитально отремонтировали 114 многоквартирных домов. Речь идет преимущественно о ремонте кровли, внутридомовых инженерных систем, замене лифтов, утеплении фасадов.

С начала этого года принято 88 видов работ в 67 многоквартирных домах Саратовской области. В 2025 году региональная программа затронет в общей сложности 280 домов.

По словам главы министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Михаила Бутылкина, с 1 января 2026 года тариф на капремонт проиндексируют на 16,7%. Так, в Озинках взносы вырастут на 1 руб. 11 коп., в Саратове — на 1 руб. 55 коп.

Павел Фролов