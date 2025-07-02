В Баку усмотрели признаки этнической нетерпимости в российских СМИ

В МИД Азербайджана заявили российскому послу Михаилу Евдокимову, что наблюдают в российских СМИ проявления этнической нетерпимости в отношении азербайджанцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, размещенном по итогам встречи российского дипломата с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым.

«Подчеркнуто, что в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа "этническая преступная группировка" недопустимо»,— заявили в ведомстве.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. В Азербайджане причиной их смерти назвали многочисленные травмы и повреждения. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Анастасия Домбицкая