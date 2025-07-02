Под Волгоградом экс-бухгалтер техникума стала фигуранткой дела о хищении 9 млн

Светлоярский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении бывшего бухгалтера-кассира государственного техникума уголовное дело о хищении 9 млн руб., принадлежащих образовательному учреждению (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка на регулярной основе указывала в реестрах на зачисление заработной платы недостоверные данные. Речь идет о многократном завышении сумм, которые ей выплачивались. В частности, в июле 2022 года на расчетный счет фигурантки поступило порядка 600 тыс. руб. При этом в расчетном листке за этот период значилась сумма менее 30 тыс. руб.

Предварительные подсчеты показали, что в течение примерно двух лет подозреваемая незаконно перечислила себе около 9 млн руб. Следствие занимается сбором и закреплением доказательств по уголовному делу.

Павел Фролов