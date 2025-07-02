Причиной мартовского блэкаута в Хитроу назвали халатность технических служб

30 июня были опубликованы результаты масштабной аварии в лондонском аэропорту Хитроу 20 марта. Тогда там произошло возгорание на электроподстанции. Из-за пожара отключились основная и резервная системы электроснабжения аэропорта. Это затронуло более 1,3 тыс. рейсов с почти 300 тыс. пассажиров. Хитроу занимает четвертое место в мире по пассажиропотоку, так что, по оценке аналитиков, это нарушило авиасообщение также по другим направлениям. Его работа была полностью возобновлена только 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Согласно результатам расследования, которое провело независимое управление по контролю в области энергетики Ofgem, причиной возгорания послужила «предотвратимая техническая неисправность, известная владельцу инфраструктуры — компании National Grid — еще с 2018 года», а именно халатность технических служб. Расследование установило, что проблема заключалась в проникновении влаги внутрь изоляции высоковольтных линий, что и стало причиной аварии. В соответствии с выводами Национального оператора энергетической системы Neso, инцидент подчеркивает системные недостатки в обслуживании оборудования.

В документе приводятся многочисленные случаи задержек технического обслуживания и пренебрежительного отношения к ранее зафиксированным дефектам. Так, проверка состояния электрических сетей, выполненная в 2022 году, обнаружила полное отсутствие работоспособности противопожарных установок. Проверка пожарной безопасности в июле 2021 года «однозначно показала» неспособность существующих мер тушения эффективно справляться с огнем даже в одном из трех ключевых трансформаторов станции.

Комментируя ситуацию, официальный представитель британского регулятора Ofgem отметил, что следующим этапом станет выяснение характера нарушений — являются ли они единичными, либо имеют системный характер для всей национальной сети энергообеспечения.

Татьяна Герасимова