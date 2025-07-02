Причиной мартовского блэкаута в Хитроу назвали халатность технических служб
30 июня были опубликованы результаты масштабной аварии в лондонском аэропорту Хитроу 20 марта. Тогда там произошло возгорание на электроподстанции. Из-за пожара отключились основная и резервная системы электроснабжения аэропорта. Это затронуло более 1,3 тыс. рейсов с почти 300 тыс. пассажиров. Хитроу занимает четвертое место в мире по пассажиропотоку, так что, по оценке аналитиков, это нарушило авиасообщение также по другим направлениям. Его работа была полностью возобновлена только 22 марта.
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Согласно результатам расследования, которое провело независимое управление по контролю в области энергетики Ofgem, причиной возгорания послужила «предотвратимая техническая неисправность, известная владельцу инфраструктуры — компании National Grid — еще с 2018 года», а именно халатность технических служб. Расследование установило, что проблема заключалась в проникновении влаги внутрь изоляции высоковольтных линий, что и стало причиной аварии. В соответствии с выводами Национального оператора энергетической системы Neso, инцидент подчеркивает системные недостатки в обслуживании оборудования.
В документе приводятся многочисленные случаи задержек технического обслуживания и пренебрежительного отношения к ранее зафиксированным дефектам. Так, проверка состояния электрических сетей, выполненная в 2022 году, обнаружила полное отсутствие работоспособности противопожарных установок. Проверка пожарной безопасности в июле 2021 года «однозначно показала» неспособность существующих мер тушения эффективно справляться с огнем даже в одном из трех ключевых трансформаторов станции.
Комментируя ситуацию, официальный представитель британского регулятора Ofgem отметил, что следующим этапом станет выяснение характера нарушений — являются ли они единичными, либо имеют системный характер для всей национальной сети энергообеспечения.