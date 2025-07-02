Набиуллина заявила о финансовой устойчивости российских компаний

Примерно две трети финансирования российских компаний происходит за счет собственных средств. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Все внимательно смотрим на инвестиционную активность, но об инвестициях нельзя судить только по динамике кредитования. Сейчас где-то 2/3 финансирования инвестиций — это источники собственных средств»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России (трансляцию ведет «Интерфакс»).

Также глава ЦБ заявила о росте прибыли компаний. По ее словам, 32 крупнейшие компании в этом году объявили или выплатили дивиденды на сумму 3 трлн руб. Год к году рост прибыли составил 4%, рассказала Эльвира Набиуллина.

Общая прибыль российских компаний в 2024 году, по данным Росстата, составила 37 595,1 млрд руб. В эту сумму вошла как прибыль 45, 9 тыс. организаций, так и убытки 15,7 тыс. организаций в 7 167,2 млрд руб. Общая прибыль снизилась на 0,8% по сравнению с 2023 годом, а убытки выросли на 37,7%.