Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения воды на 20 улицах Феодосии

В Крыму прокуратура организовала проверку в связи с коммунальной аварией, из-за которой более чем на 20 улицах Феодосии ограничили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас муниципальные службы провели работы по устранению аварийной ситуации. Жителям Феодосии, где приостановлена подача водоснабжения, обеспечили подвоз воды.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На контроле находится вопрос организации подвоза воды.

Алина Зорина