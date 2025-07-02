Прокуратура Крыма проводит проверку из-за отключения воды на 20 улицах Феодосии
В Крыму прокуратура организовала проверку в связи с коммунальной аварией, из-за которой более чем на 20 улицах Феодосии ограничили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас муниципальные службы провели работы по устранению аварийной ситуации. Жителям Феодосии, где приостановлена подача водоснабжения, обеспечили подвоз воды.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На контроле находится вопрос организации подвоза воды.