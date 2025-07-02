Экс-замначальника УМВД по Челябинской области пробудет под стражей до осени

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания в СИЗО бывшему заместителю начальника по оперативной работе регионального УМВД РФ Сергею Федерягину, обвиняемому в получении взятки. Он будет находиться под стражей минимум до 9 сентября 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Сергей Федерягин был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области 17 декабря прошлого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие подозревает, что экс-замначальника регионального УМВД получил взятку в размере не менее 700 тыс. руб. за покровительство продажи сильнодействующих лекарственных препаратов без лицензии в Коркино. Деньги ему поступали с декабря 2021 года по март 2023-го от учредителя коммерческой организации, который владеет сетью аптек в городе, по информации следователей.

Источники «Ъ-Южный Урал» тогда сообщали, что лекарства без лицензии продавали цыганам, проживающим в Коркино.

Ольга Воробьева