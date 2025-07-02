Глава СКР хочет знать, почему нет пандусов в многоквартирном доме Волгограда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сведениям о нарушении прав жительницы Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

По данным соцсети, страдающая заболеванием женщина проживает в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома в Волгограде. Ей приходится прибегать к помощи третьих лиц, чтобы покинуть квартиру, поскольку лестничные пролеты и входная группа дома не оборудованы пандусами.

Отмечается, что проект откидного пандуса одобрили полгода назад, однако до сих пор он не реализован. Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к процессуальной проверке. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о принятом по итогам проверки решении. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов