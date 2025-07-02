Суд в Москве рассмотрит дело обвиняемой в публикации фейков уроженки Уфы

Таганский райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летней уроженки Уфы Валерии Кичигиной, обвиняемой в двух эпизодах распространения фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Решение о передаче дела в столицу принял Октябрьский райсуд Уфы, указывается в опубликованном на сайте суда постановлении.

По версии следствия, подсудимая публиковала фейки в своем Telegram-канале и в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Предполагаемое преступление, как утверждает следствие, она совершила в Москве на Марксисткой улице, где проживала. В конце марта подсудимую объявили в международный розыск.

Венера Хисамова