Контакты Путина и Алиева пока не планируются

Контакты президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль рассчиытвает решить все возникшие между странами проблемы диалогом на уровне правоохранительных органов.

«Наш руководитель следственного комитета Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана, и в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

После задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки, Азербайджан заявил, что двое фигурантов дела — Зияддин и Гусейн Сафаровы — погибли из-за многочисленных травм. Вскоре правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах на их лицах видны следы побоев.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Лусине Баласян