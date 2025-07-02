Жители Чебоксар за день отправили мошенникам более 7 млн рублей

Жители Чебоксар за первый день июля отправили мошенникам более 7 млн рублей, заявления написали 8 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале УМВД России по городу.

Одна из пострадавших, 76-летняя пенсионерка, отдала свыше 2 млн руб. Ей позвонил мужчина, представившийся капитаном ФСБ, и сообщил о попытке похищения средств с ее счета, якобы на поддержку Флория. Он заявил, что в отношении нее возбуждено дело за измену родины, и дал контакт «юриста», чьи указания женщина должна была выполнять. В банке ее попросили прийти с родственниками, но она обманула их, сказав, что деньги нужны на лечение. Пенсионерка сняла более 2 млн руб и передала их курьерам, которые обещали вернуть средства после проверки.

В тот же день в полицию обратилась 52-летняя женщина, которая через банкомат перечислила более 1,8 млн руб под предлогом декларирования средств.

Влас Северин