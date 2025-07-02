Набиуллина: экспортеры оказались в «ножницах» из высоких ставок и крепкого рубля

Экспортеры находятся в «ножницах» из высоких ставок, низкого валютного курса и падения цен, убеждена глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом, добавила она, рыночной экономике нужен такой курс, который будет отражать баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников.

Госпожа Набиуллина также прокомментировала ситуацию, при которой курс национальной валюты будет слабым. По ее словам, это не та ситуация, к которой в нынешних условиях стремится Россия. «Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте»,— уточнила глава ЦБ.

На полях Петербургского международного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что укрепление рубля, напротив, вредно для российской экономики. По его мнению, необходимо «отруливать» к 90+ руб./$.

Подробнее о разногласиях — в материале «Ъ» «Рубль заклинают на понижение».