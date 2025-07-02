На Дону вторую очередь завода безалкогольных напитков введут в 2027 году

Группа компаний «Лидер» намерена запустить вторую очередь завода по производству воды и напитков в Ростовской области в 2027 г. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные генерального директора производства Евгения Клинецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Клинецкий не исключает корректировку сроков из-за общей экономической ситуации: сложностями с поставкой техники, с логистикой. Еще потребуется время на обучение персонала и вывод предприятия на проектную мощность.

Предприятие будет ориентировано на внутренний рынок, основную долю производства составляет вода для торговых сетей, выпускаемая под их собственным брендом.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ГК «Лидер» запустила завод напитков в Аксайском районе Ростовской области в марте 2025 года . Объем инвестиций в проект превысил 2 млрд руб. В 2025 году на предприятии планируется выпустить до 50 млн литров неалкогольной продукции. Общая производственная мощность завода превысит 200 млн литров в год.

Наталья Белоштейн