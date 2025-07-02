Жителя Сочи приговорили к 300 часам обязательных работ за долг 8,5 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за уклонение от выплаты долга бывшему работодателю в размере более 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году Арбитражный суд Челябинской области обязал гражданина возместить бывшему работодателю ущерб на сумму свыше 8,5 млн руб. Судебные приставы возбудили исполнительное производство против должника. Однако с июля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый не предпринимал попыток погасить задолженность. Кроме того, при трудоустройстве в компанию осужденный скрывал сведения о заработке от и игнорировал требования представителя власти.

Сочинца признали виновным по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Алина Зорина