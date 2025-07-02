Печатный орган Компартии Китая осудил демпинг

Китайский партийный журнал «Цюши» опубликовал статью с критикой «инволютивной» конкуренции, которая «причинила огромный вред многим отраслям промышленности и компаниям, вызывает широкую озабоченность в обществе и требует немедленного и эффективного исправления». Инволютивной конкуренцией, то есть обратного развития, журнал называет ситуацию, когда в условиях низкого спроса компании используют ценовые войны и демпинг для увеличения доли на рынке, подчас продавая товары за бесценок. А это, пишет издание, подталкивает компании к сокращению затрат на производство и, напротив, вложению средств в чрезмерную рекламу и продвижение в ущерб качеству.

Статья, опубликованная под псевдонимом, предупреждает, что ценовые войны влекут за собой «масштабное расточение социальных ресурсов» и «неразумные долги», которые могут подорвать долгосрочный рост. Как отмечает Reuters, подобный нарратив все чаще звучит в китайских СМИ и официальных заявлениях в последние недели. Руководство страны заявило о намерении ужесточить регулирование против агрессивного снижения цен. Аналитики, опрошенные Reuters, предполагают, что новые решения китайского руководства позволят закрыть неприбыльные производства и повысить доходы потребителей. Как отмечает аналитик HSBC Фред Нойманн, «радует уже то, что мы видим признание (Китаем.— “Ъ”) наличия таких проблем — слишком большой конкуренции и чрезмерных ценовых войн». Сами же авторы статьи в «Цюши» признают, что проблема эта «непростая» и ее нельзя решить «за один день или одним решительным действием».

Алена Миклашевская