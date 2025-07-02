Мэрия Новороссийска разработала план реконструкции стадиона «Центральный»

Власти Новороссийска подтвердили наличие детального плана реконструкции стадиона «Центральный», который приведут в соответствие с требованиями Премьер-лиги. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прилегающие земельные участки уже оформлены и внесены в кадастровый реестр. Это позволит привлечь инвесторов к проекту.

«На сегодняшний день ведутся работы по ремонту освещения, которые будут завершены в июле. После этого будет начата работа по установке ограждения на парковке. Поэтому никаких препятствий для игры в первой лиге нет», — подчеркнул Андрей Кравченко.

Градоначальник отметил, что при реконструкции сохранят детскую спортивную инфраструктуру. Футбольная секция в Абрау-Дюрсо продолжит работу в прежнем режиме.

Ранее Ъ-Кубань писал, что ГК «Дело» вышла из состава учредителей футбольного клуба «Черноморец», базирующегося в Новороссийске. Новым инвестором команды станет СК «Семья», передает корреспондент

Алина Зорина