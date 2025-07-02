В Башкирии обновят кадастр редких видов животных

Министерство природопользования и экологии Башкирии заключило с ООО «Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий» контракт на обновление государственного кадастра редких и исчезающих видов животных, сообщается на сайте госзакупок. Услуги обойдутся в 575 тыс. руб., средства предоставит республиканский бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

До 10 ноября подрядчик должен проанализировать научную литературу о животных, обитающих в Архангельском, Белорецком, Бурзянском, Гафурийском, Ишимбайском и Зилаирском районах. Для уточнения места обитания и состояния этих животных (насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих) нужно провести полевые работы.

Также необходимо сфотографировать животных, составить по каждому виду кадастровый очерк, разработать предложения по защите редких и исчезающих видов и отчитаться о проделанной работе.

ООО «Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в деревне Юматово Уфимского района в июне 2014 года. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Владельцами являются Виктор и Константин Валуевы. В апреле этого года компания заключила контракт с минэкологии Башкирии на определение видового состава и численности птиц отряда воробьинообразных на территориях Ермекеевского и Белебеевского районов за 118 тыс. руб. В 2024 году выручка ООО составила 966 тыс. руб., чистая прибыль — 810 тыс. руб.

Майя Иванова