Продажи высокодоходных «мусорных» облигаций в ЕС установили рекорд

По подсчетам агентства Bloomberg, в июне в ЕС выпуск высокодоходных облигаций с кредитным рейтингом ниже инвестиционного (так называемые мусорные облигации) составил в общей сложности €22,5 млрд. Это стало абсолютным рекордом — предыдущий рекорд по выпуску таких бумаг в ЕС был установлен в июне 2021 года (€18 млрд).

Компании с кредитным рейтингом ниже инвестиционного (так называемый мусорный рейтинг) предлагают по своим облигациям повышенную доходность из-за более высокого риска дефолта. Опрошенные FT эксперты отмечают, что в настоящее время инвесторы испытывают растущий интерес к таким высокодоходным инструментам на фоне снижения спроса на активы в США — на акции и облигации — из-за продолжающейся нестабильности, вызванной тарифной политикой Трампа. Инвесторов также привлекает относительно стабильная рыночная конъюнктура в Европе. «Высокодоходные бумаги привлекают повышенный интерес, особенно с учетом нынешней конъюнктуры,— цитирует Bloomberg портфельного управляющего в инвесткомпании Insight Investment Management Кэтрин Браганзу.— Мы наблюдаем существенный приток средств в эти активы, поэтому выпуск подобных бумаг лишь отражает сложившуюся ситуацию».

Евгений Хвостик