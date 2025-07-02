Томская компания прогнозирует снижение ввода жилья в 2025 году на 63%

ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) в 2025 году планирует ввести в эксплуатацию около 116 тыс. кв. м жилья, что на 63% меньше, чем было введено в прошлом году (315 тыс. кв. м). Производство ЖБИ предприятие прогнозирует в объеме 168 тыс. кв. м, что на 9% ниже показателя 2024-го, сказано в отчете компании на сайте раскрытия корпоративной информации. В качестве основных факторов риска застройщик отмечает финансово-экономические.

В связи с прогнозом по снижению ввода жилья девелопер ожидает по итогам 2025-го снижение валового оборота на 11% до 40 млрд руб. (в 2024 году 45,3 млрд руб.). «В целом компания адаптируется к ухудшению общеэкономических условий, осуществляя взвешенное управление портфелем собственных инвестиционных проектов», — говорится в отчете эмитента.

ТДСК зарегистрировано в Томске в 2002 году. Гендиректором компании является Александр Шпетер. Выручка общества по итогам 2024-го составила 11 млрд руб., прибыль 577 млн руб.

В первом квартале 2025 года в Томской области было введено 62,3 тыс. кв. м жилой площади, что на 42,2% меньше аналогичного периода прошлого года, когда было введено 107,7 тыс. кв. м.

Лолита Белова