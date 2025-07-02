Судовладелец возместил ущерб за розлив нефти в Новороссийске

Судовладелец танкера Honrise под флагом Панамы, ставшего источником разлива нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск 20 июня текущего года, добровольно компенсировал причиненный ущерб в объеме свыше 14 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе 30-го причала АО «Новорослесэкспорт» в ходе бункеровки. Как установили надзорные органы, причиной загрязнения стала техническая неисправность судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Площадь загрязненной акватории составила более 35 тыс. кв. м.

Работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов были проведены силами Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

Вячеслав Рыжков