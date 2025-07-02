Вымогавшим взятку полицейским на Кубани хотят ужесточить наказание

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Краснодарского краевого суда, смягчившего наказание двум сотрудникам полиции, признанным виновными в вымогательстве взятки, и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Поводом для пересмотра послужило кассационное представление прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, указавшего на нарушения норм уголовного закона и чрезмерную мягкость санкций, назначенных апелляционной инстанцией, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осенью 2023 года двое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кущевскому району потребовали от гражданина 200 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности, угрожая применением насилия. После того как сумма была снижена до 150 тыс. рублей, потерпевший сообщил о факте вымогательства в УФСБ, что позволило задержать одного из полицейских при получении средств. Суд первой инстанции назначил обоим фигурантам реальные сроки лишения свободы: старший по званию был приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей, второй — к 7 годам и 2 месяцам с аналогичными мерами. Также они были лишены права занимать должности на госслужбе сроком на 5 и 4 года соответственно.

Впоследствии Краснодарский краевой суд, рассматривая апелляцию, существенно изменил приговор, заменив реальное лишение свободы обоим осужденным на штрафы в размере 4 и 3,8 млн рублей. Дополнительно, учитывая срок предварительного содержания под стражей, суммы были снижены до 3 и 2,5 млн рублей с рассрочкой на три года.

Кассационная инстанция признала такое смягчение наказания необоснованным, указав, что подобное решение нарушает принципы уголовного судопроизводства и искажает смысл судебного акта как акта правосудия. Суд согласился с доводами стороны обвинения о несправедливости вынесенного постановления.

Рассмотрение дела апелляционной инстанцией будет возобновлено новым составом судей Краснодарского краевого суда.

Вячеслав Рыжков