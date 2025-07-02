В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Город Шебекино в Белгородской области в очередной раз подвергся обстрелу ВСУ. В результате пострадал мирный житель, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и поверхностной раной руки доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Также были повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня. За прошлые сутки при атаках пострадали три человека.