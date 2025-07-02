В Ростове завершилось голосование за проект капремонта здания публичной библиотеки

Голосование за проект капитального ремонта здания Донской государственной публичной библиотеки в Ростове завершилось. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки

В сообщении представители ДГПБ отметили, что результаты «будут учтены при планировании ремонтных работ». Как ранее писал «Ъ-Ростов», голосование за проект ремонта облика культурного объекта стартовало в начале июня. В конце марта 2025 года администрация города запустила проект по капитальному ремонту публичной библиотеки за более 2 млрд руб., однако активисты изучили проектную документацию и выступили против.

Константин Соловьев