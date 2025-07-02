Зарубежные СМИ: Почему США сократят военную поддержку Украины?

Вашингтон не будет отправлять обещанное вооружение Киеву. Как пишет Politico, на этот шаг Соединенные Штаты пошли после проверки запасов Пентагона. По ее результатам Вашингтон пришел к выводу, что количество зенитных ракет, артиллерийских снарядов и других высокоточных боеприпасов сокращается, и это вызывает опасения. Решение приостановить часть помощи Украине, одобренной еще Джо Байденом, было принято в начале июня, но вступает в силу сейчас, отмечает издание. К чему приведет сокращение военной поддержки Киева? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Ревизия в Пентагоне показала, что запасы оружия уменьшаются, а приоритеты смещаются. Впрочем, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заверила, что «интересы США на первом месте, но сила американских вооруженных сил остается неоспоримой, просто спросите Иран». Как уточняет телеканал NBC, речь идет о десятках важных перехватчиков Patriot, тысячах осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, зенитно-ракетных комплексах Stinger, гранатометах, сотне ракет Hellfire и другом оружии. Часть из перечисленного арсенала уже была отправлена в Европу, но до Киева поставки не дошли и были задержаны до завершения оценки.

Politico сообщает, что военная поддержка на Украину поступала по двум каналам, оба были одобрены Джо Байденом. Первый — из текущих запасов. При этом Минобороны получало средства на их восполнение. Второй канал организован Инициативой содействия безопасности Украины, в рамках которой Вашингтон финансирует закупки оружия у американских оборонных компаний.

У Вашингтона остались миллиарды долларов от администрации Байдена на поставку вооружения Украине, но на его изготовление и доставку могут уйти годы, добавляет Bloomberg. А Трамп неоднократно давал понять, что готов сократить поддержку. Американский президент уверял, что за время военных действий Вашингтон выделил Украине свыше $300 млрд. При этом в марте Bloomberg сообщал о расходах на сумму $175 млрд. Владимир Зеленский оценивал помощь в $75 млрд.

Решение Пентагона остановить некоторые поставки вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе, а потери непременно будут ощущаться на поле боя, отмечает Politico.

На прошлой неделе после саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пытается найти ракеты для систем Patriot для отправки на Украину, так как они действительно необходимы. Но как резюмирует Associated Press, последние месяцы желание Соединенных Штатов участвовать в этой поддержке угасает все больше.

В июне министр обороны Пит Хегсетт также подчеркивал необходимость отмены расточительных программ и перенаправления финансирования на главные цели Дональда Трампа. По его словам, некоторые расходы США на безопасность Украины, которые были внушительными последние три года, необходимо урезать.

Тем временем на прошлой неделе представители стран НАТО согласовали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Die Zeit назвала это решение логичным, но подчеркнула необходимость диалога с Россией. По ее словам, без разговора «эта война точно не закончится».

Москва неоднократно требовала остановить передачу вооружения и разведданных Украине. В Кремле это называли ключевым условием, чтобы не допустить эскалацию.

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