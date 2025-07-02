Ижевский «Театр МО» получил Гран-При фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

Ижевский «Театр МО» получил Гран-При на 18-м международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» за спектакль-читку «Пластилин» по гиперреалистичной пьесе Василия Сигарева, сообщается на странице театра во «ВКонтакте». Постановку срежиссировал Максим Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Театр МО», ВКонтакте Фото: «Театр МО», ВКонтакте

Создатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда рассказал, что постановка забрала на себя все внимание зрителя. «Появился этот "Пластилин", который все затмил. И разговоров на фестивале было только об этом страшноватом, уродливом детище. Этот спектакль не позовут ни на один фестиваль. Гран-При вручили им, этим странным людям из Ижевска»,— прокомментировал уральский драматург. Его слова приводит «Ъ-Урал».

Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. В основной конкурсной программе «Коляда-Plays» насчитывалось 24 спектакля. С учетом офф-программы было сыграно 39.