В Ростове-на-Дону и Батайске полицейские задержали двух подозреваемых в Ростовской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статьями 222 и 222.1 УК РФ). Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Правоохранителями задокументировали факты продажи патронов (калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм) и полимерных банок с бездымным порохом. В ходе домов задержанных обнаружено 183 коробки с порядка 4,5 тыс. боеприпасов различного калибра, 240 банок с бездымным порохом общей массой 120 кг, 26 единиц огнестрельного оружия, основные части пистолетов и штык-нож.

Фигурантам предъявлены обвинения. Предварительное расследование продолжается.

Константин Соловьев