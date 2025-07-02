Альметьевский городской суд отказал бывшему председателю Комитета земельно-имущественных отношений (КЗИО) Ильвире Пузыревой в восстановлении на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал бывшей главе КЗИО Альметьевска в восстановлении на работе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Суд отказал бывшей главе КЗИО Альметьевска в восстановлении на работе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее Ильвира Пузырева была уволена по утрате доверия. По версии Альметьевской городской прокуратуры, бывшая глава комитета в Альметьевске нарушила законодательство о противодействии коррупции.

Госпожа Пузырева не согласилась с увольнением и обратилась с иском о восстановлении на работе и компенсации морального вреда. В удовлетворении требований было отказано.

Диана Соловьёва