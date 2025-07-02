В Саратове наркоторговец пойдет под суд за дачу взятки в 400 тыс. рублей

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК) в отношении 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, 1 февраля этого года фигурант с целью сокрытия своей причастности к незаконному обороту наркотиков передал полицейским взятку в размере 400 тыс. руб. За эти деньги им предстояло закрыть глаза на преступление.

Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов