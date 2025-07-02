Верховный суд отказался рассматривать спор о правах на песни «Руки вверх»

Верховный суд отказался пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки вверх». ВС решил не передавать дело в кассационную инстанцию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В 2023 году господин Жуков и еще один участник «Руки вверх», Алексей Потехин, подали иск в Симоновский суд Москвы. Они просили признать недействительными договор о передаче исключительных прав на фонограммы и договор о предоставлении лицензии на их использование. Ответчиками выступили продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ». Суд отказался рассматривать иск. Апелляционную жалобу господина Жукова также отклонили.