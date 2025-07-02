В мэрии Краснодара рассказали о сообщениях от мошенников, поступающих жителям
Жителям Краснодара поступают новые сообщения от мошенников, которые рассылают «официальные» приглашения на видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фейковые письма приходят якобы от мэра Краснодара Евгения Наумова. Кроме того, жителям поступают телефонные звонки от мошенников.
«Не переходите по неизвестным ссылкам. Не передавайте персональные данные. И не бойтесь сообщать о мошенниках в правоохранительные органы»,— заявили в мэрии.