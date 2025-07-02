В мэрии Краснодара рассказали о сообщениях от мошенников, поступающих жителям

Жителям Краснодара поступают новые сообщения от мошенников, которые рассылают «официальные» приглашения на видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фейковые письма приходят якобы от мэра Краснодара Евгения Наумова. Кроме того, жителям поступают телефонные звонки от мошенников.

«Не переходите по неизвестным ссылкам. Не передавайте персональные данные. И не бойтесь сообщать о мошенниках в правоохранительные органы»,— заявили в мэрии.

Алина Зорина