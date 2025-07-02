Захарова: кто-то хочет «нагреть руки» на ссоре России и Азербайджана

Россия и Азербайджан стремятся сохранять дружеские отношения, но есть те, «кто хочет нагреть руки» на конфликте двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пусть только не обожгутся, — сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»). — Кто хочет их (отношения. — «Ъ») испортить, должны хорошо подумать».

Конфликт между двумя странами произошел после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. МИД Азербайджана выразил Москве решительный протест, после чего в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и задержания сотрудников.

МИД РФ потребовал освободить задержанных. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сожалеет о решениях Баку.