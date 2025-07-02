В Пензенской области начала работать служба «социальная няня»

В Пензенской области при поддержке Минтруда России запустили службу «социальная няня» по присмотру и уходу за детьми до трех лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, услугой «социальной няни» бесплатно могут воспользоваться студенческие и многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с ребенком-инвалидом, граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, не состоящие в браке женщины. На начальном этапе проект будет действовать в Заречном и Мокшанском районе, затем — в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском, Пензенском районах и Пензе. Далее он затронет весь регион.

Служба работает в рамках региональной программы по повышению рождаемости регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Для оформления заявки на услугу «социальной няни» следует связаться со специалистами Ресурсного центра социального обслуживания населения Пензенской области по номеру 8-841-2-20-08-08.

Павел Фролов