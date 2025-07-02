В Самарской области продлен срок содержания под стражей жителям, обвиняемым в похищении мужчин

Суд продлил срок содержания под стражей на два месяца двум местным жителям, обвиняемым в совершении преступления по п.п. «а, ж, з» ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте текущего года трое обвиняемых на улице насильно поместили двух местных жителей в автомобиль и возили их по городу до тех пор, пока родственники потерпевших не перевели похитителям 1,4 млн руб. за освобождение мужчин.

После освобождения потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Двоих фигурантов сразу задержали, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант скрылся и объявлен в розыск.

На имущество одного из обвиняемых наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. Речь идет об автомобиле, на котором передвигались обвиняемые с похищенными потерпевшими.

Руфия Кутляева