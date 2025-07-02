Дело о незаконном расходовании из бюджета 83 млн рублей завели на Алтае

В Республике Алтай возбудили уголовное дело о незаконном расходовании более 83 млн руб., выделенных на строительство противопаводковых дамб. Об этом рассказали в прокуратуре региона, материалы которой легли в основу дела.

По информации надзорного ведомства, в 2022 году муниципальное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства Улаганского района» заключило с ООО «Эл Телком» контракт на строительство противопаводковых дамб на реке Чулышман в селе Балыкча. В рамках исполнения контракта должностные лица учреждения подписали документы, на основании которых подрядчику были необоснованно перечислены более 83 млн руб. При этом гидротехнические сооружения фактически возведены не были.

Опираясь на материалы прокурорской проверки, следователи завели дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы) в отношении должностных лиц муниципального учреждения.

Илья Николаев