В Челябинске снизился желаемый уровень МРОТ

Челябинцы считают, что уровень минимального размера оплаты труда должен составлять 53,9 тыс. руб. С января показатель уменьшился на 1%, с 54,3 тыс. руб., следует из опроса сервиса SuperJob.

В последние пять лет желаемый уровень МРОТ у горожан увеличивался. Так, в ноябре 2020 года челябинцы отмечали, что минимально компании должны платить 32,3 тыс. руб. в месяц. Через два года сумма достигла 36,5 тыс. руб., а к сентябрю 2024-го выросла до 48,4 тыс. руб. При этом реальный МРОТ в регионе составляет с начала 2025 года 22,4 тыс. руб.

В топ городов по размеру желаемого уровня МРОТ попали Москва (62,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (59 тыс. руб.) и Хабаровск (58,7 тыс. руб.). Наиболее скромные ожидания зафиксировали в Кирове (48,5 тыс. руб.), Рязани и Ижевске (по 49,3 тыс. руб.).

Виталина Ярховска