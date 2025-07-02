В Челябинске продлили торги на создание тоннелей метротрама за 7,7 млрд рублей

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» продлил сроки проведения двух тендеров на создание тоннелей. Подведение итогов перенесли на 20 дней. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Торги были объявлены 5 июня. Общая начальная стоимость двух контрактов превышает 7,7 млрд руб. Подвести результаты аукционов планировалось 12 июля, однако дату изменили на 1 августа.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для создания тоннелей челябинского метротрамвая. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый тендер с контрактом стоимостью более 5,3 млрд руб. включает работы по созданию подземных трасс от остановочного пункта «Каслинская». Тоннели протяженностью 2,6 км начнутся на перекрестке улиц Каслинская и Калинина, после чего пройдут вдоль Каслинской до дома №24. Подрядчику после прокладки тоннелей также нужно смонтировать чугунную обделку. Срок выполнения работы — с ноября 2025 года по январь 2027-го.

Второй тендер с начальной стоимостью контракта более 2,3 млрд руб. Будущему подрядчику также необходимо проложить тоннели с чугунной обделкой, но уже от остановочного пункта «Косарева». Их общая протяженность составит 1,1 км. Подземная трасса протянется от Каслинской, 46 до проспекта Победы, 210. Эти работы необходимо выполнить в период с декабря 2025 года по декабрь 2026-го.

Впервые аукционы на выполнение этих работ объявляли в марте-апреле этого года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

В мае «Моспроект-3» заключил контракт на строительство тоннелей от улицы Овчинникова с дочерней компанией китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва). Стоимость работ составит более 8,8 млрд руб.

Ольга Воробьева