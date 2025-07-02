При столкновении легкового авто с грузовиком на МКАД погиб мужчина

На МКАД произошло столкновение автомобиля Volkswagen с грузовиком FAW. Водитель легковушки от полученных травм умер на месте. ДТП произошло утром 2 июля на 33-м километре кольцевой автодороги, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ГАИ призвали водителей быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров, особенно на скоростных участках МКАД. Накануне на кольцевой трассе произошло два ДТП с участием девяти автомобилей.