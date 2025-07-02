С начала года более 4,7 млн пассажиров совершили поездки по ЮУЖД

За январь-июнь 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено более 4,7 млн пассажиров. Это на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Отмечается, что на поездах дальнего следования за шесть месяцев совершили поездки 1,1 млн пассажиров, а в пригородном сообщении — почти 3,6 млн человек. Показатели увеличились на 3,1% и 4,3% соответственно.

Только в июне этого года со станций ЮУЖД отправились 953,3 тыс. пассажиров, что на 8,3% больше, чем в июне 2024-го. На пригородных поездах совершили поездки 692 тыс. человек (+7%), а на маршрутах дальнего следования — 261,3 тыс. граждан (+11,9%)

Ольга Воробьева