В Приамурье пресечена незаконная добыча золота иностранцами

В ходе проведенной силовиками и специалистами минприроды Амурской области проверки соблюдения прироохранного законодательства обнаружен участок, где велась незаконная добыча золота силами иностранцев, следует из сообщения прокуратуры региона 2 июля. Установлено, что организация с привлечением 27 иностранных граждан организовала прииск в 40 км от поселка Кировский близ реки Гилюй.

Иностранцев доставили в полицию, принято решение об их принудительном выдворении, а также проводится проверка факта незаконного привлечения данных иностранных граждан к работе на территории РФ. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Кроме того, проверкой установлено, что в ходе незаконной деятельности по разведке и добыче золота причинен вред лесным насаждениям более чем на 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки в особо крупном размере (ч. 3, ст. 260 УК). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Зейского района.

Анна Яшина, Благовещенск