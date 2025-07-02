На Дону 2 июля прогнозируют переменную облачность и грозы

В Ростовской области сегодня, 2 июля, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от +12 °С до +17 °С, на севере области до +6 °С. Днем термометры покажут от +20 °С до +25 °С, местами до +28 °С.

Северо-западный и западный ветер достигнет скорости в 7–12 м/с. Днем, а также во время грозы в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. В юго-восточных районах области местами сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Константин Соловьев