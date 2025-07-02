Силы ПВО за ночь сбили 5 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны. По его данным, еще по два БПЛА сбили над Курской и Ростовской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что дроны сбили в Новошахтинске и Аксайском районе. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле тоже нет. Власти других двух регионов ночные атаки пока не комментировали. Крым и Курская область вчера также подверглись атаке, обошлось без жертв.