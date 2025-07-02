Хоккеисты «Сибири» сыграют в августе на мемориале Виктора Блинова

В межсезонье «Сибирь» примет участие в традиционном хоккейном турнире памяти Виктора Блинова в Омске. Он внесен в утвержденный план подготовки новосибирского клуба к первенству Континентальной хоккейной лиги 2025/2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

Ежегодный турнир на этот раз пройдет с 20 по 25 августа. Список его участников еще не опубликован. В 2024 году победителем мемориала стал ярославский «Локомотив».

Помимо участия в мемориале, новосибирцы проведут ряд товарищеских матчей. В августе они встретятся с командами Всероссийской хоккейной лиги — барнаульским «Динамо-Алтай» и красноярским «Соколом». 1 и 2 сентября согласованы игры в Астане с местным «Барысом».

Валерий Лавский