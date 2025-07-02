Экс-резиденту Сколково вынесли приговор за изготовление оружия и мошенничество

Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам и 10 месяцам колонии бывшего резидента Сколково, генерального директора ООО «ВГТ» Юрия Евстигнеева по делу об особо крупном мошенничестве (4 ст. 159 УК) и изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Суд также потребовал взыскать с осужденного 266 млн 671 тыс. 548 руб.

По данным «Ъ», топ-менеджер пытался присвоить 20% акций АО «Национальная инжиниринговая корпорация», принадлежавших управляющему партнеру Евгению Елфимову, а также автомобиль Rolls-Royce Wraith стоимостью 13 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено после заявления Евгения Елфимова в полицию.

Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности: в 2011 году ГУ МВД по Иркутской области возбудило против него дело о незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК).

Подробнее — в материале «Ъ» «Rolls-Royce сложили с акциями».