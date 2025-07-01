Главные новости за 1 июля. Ростов-на-Дону и область

Партийный актив в составе 323 делегатов из 62 первичных отделений Ростовской области, единогласно вынес решение о выдвижении кандидатуры члена высшего совета партии «Единая Россия» Юрия Слюсаря на должность губернатора региона.

На ремонт и расширение проспекта Стачки в Ростове потребуется 5,2 млрд руб. Планируется обновление около 2,63 км существующей дороги и строительство 0,6 км новой.

Аптеки Ростовской области в первом квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих более 1 млрд руб. (425,3 млн руб. — от реализации анальгетиков и 597,8 млн руб. — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС).

Собрание акционеров ростовского ПАО «Миллеровский элеватор» решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. По причине того, что прибыль элеватора в 2024 году сократилась почти вдвое — с 43,9 млн до 23,8 млн руб.

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону представил главе города проект постановления о строительстве постоянного моста через Дон на остров Зеленый. Проект планировки и межевания территории подготовлен для замены действующей понтонной переправы.

В Ростовской области назначили заместителя министра транспорта. Им стал Вячеслав Бессонов.

В Ростове-на-Дону продолжается масштабная обработка парков, скверов и лесных территорий от комаров — с начала сезона специалисты обработали более 130 га городских лесов по предписаниям Роспотребнадзора и жалобам жителей.