Голкипер Амир Мифтахов подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина»

Российский вратарь Амир Мифтаков подписал однолетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщил агент голкипера Дэн Мильштейн.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 25-летний Мифтахов представлял казанский «Ак Барс». В КХЛ он провел 87 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off), в 38 из которых одержал победу. В среднем за игру Мифтахов отражал 92,2% бросков. На счету голкипера 11 «сухих» матчей.

В 2020 году на драфте НХЛ Мифтахов был выбран в шестом раунде командой «Тампа-Бей Лайтнинг». Сезон-2021/22 Мифтахов провел в фарм-клубе «Тампы» — «Сиракьюз Кранч».

В прошедшем сезоне НХЛ «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли — «Флорида Пантерс». В составе команды играют российские хоккеисты: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Таисия Орлова