Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 42

Общее число пострадавших после атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске составило 42 человека. Об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

«В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия»,— написал он в своем Telegram-канале. Трое человек погибли.

По словам господина Бречалова, открытое горение на предприятии потушили. Возле места происшествия организован ПВР для эвакуированных сотрудников.

Утром 1 июля «одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников», сообщал Александр Бречалов. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СКР признал атаку терактом. Минобороны о налете БПЛА на Удмуртию не сообщало.