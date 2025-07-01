Главные новости за 1 июля. Новороссийск

С начала года в Новороссийске отловили 630 бродячих собак.

Полиция Новороссийска обнаружила в словах активиста КПРФ Артура Мэй «дискредитацию использования вооруженных сил». Дело дошло до Октябрьского районного суда Новороссийска, однако материалы вернули МВД из-за процессуальных нарушений.

По итогам годового общего собрания акционеров ПАО «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип») было принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента за 2024 год.

В Новороссийске на технологическое присоединение к газораспределительным сетям и догазификацию населенных пунктов направят 24 млн руб.

В Новороссийске мошенники массово представляются сотрудниками «Ростелекома».

В Новороссийске темп роста заработной платы по состоянию на март 2025 года составил 116%. Наблюдается и рост минимальной заработной платы — с 1 января 2025 года МРОТ установлен в сумме 22 440 рублей в месяц.

ФК «Черноморец» подписал трех новых игроков.